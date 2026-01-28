AI 기반 학습 플랫폼 새 광고 공개

2026 밀라노 올림픽
AI 기반 학습 플랫폼 새 광고 공개

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-01-28 23:58
수정 2026-01-28 23:58
'웅진스마트올' 광고 영상
‘웅진스마트올’ 광고 영상


웅진씽크빅은 인공지능(AI) 기반 학습 플랫폼 ‘웅진스마트올’의 신규 광고 영상을 공개했다고 28일 밝혔다.

생성형 AI로 제작된 이번 광고는 네 명의 캐릭터를 통해 교과 연계 학습, AI 맞춤 학습, 독서 콘텐츠, 오답 관리 등 웅진스마트올의 핵심 기능을 소개한다. 웅진씽크빅은 2019년 출시 이후 6년간 축적한 학습 및 고객 데이터를 바탕으로 UI·UX와 AI 학습 분석을 고도화했다.

특히 학년별 맞춤 콘텐츠와 AI 서술형 평가 등으로 학습 효율과 몰입도를 강화했다. 웅진스마트올은 교과 학습을 중심으로 독서와 문해력, 메타버스 콘텐츠까지 학습 영역을 확장하며 현재 누적 회원 수 20만명을 넘어섰다.

김현이 기자
2026-01-29 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
