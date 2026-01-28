현대모비스, 로봇·SDV 시장 정조준… ‘글로벌 1위’ 도전

이미지 확대 ‘2025 CEO’ 인베스터 데이에서 발표하는 이규석 현대모비스 사장.

현대모비스 제공

2026-01-29

현대모비스가 ﻿독보적인 기술력을 바탕으로 시장을 주도하는 ‘퍼스트 무버’(First Mover)로의 체질 개선에 속도를 낸다. 단순 부품 공급사를 넘어 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 로보틱스 시장을 선도하는 기술 기업으로 거듭나겠다는 포부다.먼저 현대모비스는 SDV 통합 솔루션과 자율주행, 온디바이스 AI 등 최첨단 기술 개발을 가속화하고 있다. 특히 친환경차 시장 공략을 위해 경제형 구동 배터리 시스템과 배터리 안전 솔루션을 상품화하고, 기계적 연결 없이 전기 신호로 조향과 제동을 조절하는 ‘바이 와이어’﻿ 기술 기반의 EMB(전자식 브레이크), SBW(전자식 변속기) 등﻿의 부품을 앞세워 글로벌시장을 공략한다.아울러 현대모비스는 국내 IT·가전 중심의 반도체 인프라를 차량용 생태계로 연결하는 가교역할을 자처하고 나섰다. 지난해 개최한 차량용 반도체 포럼 ‘ASK’를 정례화해 민간 주도의 산업 부흥을 이끈다는 계획이다.로보틱스 분야에서는 로봇의 관절로 불리는 액추에이터 생산에 역량을 집중한다. 보스턴다이내믹스의 로봇 ‘아틀라스’ 등 현대차그룹의 로봇 비전에서 모비스는 원가의 60%를 차지하는 핵심 부품 생산을 전담하게 된다. 자동차 부품 제조에서 쌓은 양산 노하우를 바탕으로, ﻿로봇 부품 시장에서 글로벌 1위를 꿰차겠다는 복안이다.