현대자동차그룹, ‘아틀라스’ 앞세워 피지컬 AI 고도화 박차

이미지 확대 차세대 전동식 ‘아틀라스’ 연구형 모델(왼쪽)과 개발형 모델.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 차세대 전동식 ‘아틀라스’ 연구형 모델(왼쪽)과 개발형 모델.

현대차그룹 제공

2026-01-29 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차그룹이 2026년을 ‘AI 로보틱스’ 대중화의 원년으로 선언했다. 정의선 현대차그룹 회장은 AI 기술이 제조업의 판도를 바꾸는 ‘거대한 전환기’라고 선언하며, 그룹의 물리적 제조 역량과 AI 지능을 결합한 ‘피지컬 AI’ 생태계 구축에 속도를 낸다고 밝혔다.정 회장의 이 같은 자신감은 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 현장에서도 이어졌다. 그는 엔비디아 젠슨 황 CEO, 퀄컴 아카시 팔키왈라 COO 등 글로벌 빅테크 경영진과 잇따라 만나 미래 기술 협력을 논의했다. 특히 지난해 ‘깐부 회동’으로 화제를 모았던 젠슨 황 CEO와는 3개월 만에 재회하며, 엔비디아의 ‘블랙웰’ GPU 5만장 공급 계약과 국내 ‘AI 기술 센터’ 설립 등 피지컬 AI 고도화를 위한 구체적 행보를 본격화했다.이번 CES의 백미는 보스턴다이내믹스와 구글 딥마인드의 파트너십 발표였다. 고도의 신체 역량을 가진 보스턴다이내믹스의 ‘범용 보디’에 구글 딥마인드의 생성형 AI ‘제미나이’ 기반 ‘범용 두뇌’를 이식한다는 전략이다.이를 통해 개발된 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’﻿는 CES 2026에서 글로벌 기술 매체 CNET으로부터 ‘최고 로봇’﻿ 상을 받았다. 아틀라스는 56개의 자유도를 통해 인간과 유사한 유연한 움직임을 구현하며, 360도 전방위 감지와 자율 배터리 교환 기능을 갖췄다. ﻿