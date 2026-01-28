매출 61조·영업익 3조…현대모비스 최대 실적

작년 매출 6.8% 늘어 첫 60조 돌파

현대자동차그룹의 계열사인 현대모비스와 기아가 지난해 나란히 역대 최대 매출을 기록했지만, 영업이익에서 희비가 엇갈렸다. 미국의 고율 관세 부담 속에서도 현대모비스는 고부가 핵심 부품 성장과 사후 정비용(A/S) 부품 수요 증가에 힘입어 영업이익도 역대 최고를 기록했고, 로봇 사업으로 성장세를 이어갈 전망이다. 관세 직격탄을 맞은 기아는 영업이익이 28%가량 감소했다.현대모비스는 지난해 연결 기준으로 연간 매출액은 61조 1181억원, 영업이익은 3조 3575억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 대비 각각 6.8%, 9.2% 증가한 수치로, 매출과 영업이익 모두 역대 최대다. 현대모비스 매출이 60조원을 넘은 것은 처음이다.호실적의 배경에는 주력 사업인 모듈 및 핵심부품과 AS 부품 사업의 동반 성장이 있다. 모듈 및 핵심부품(서스펜션, 배터리 시스템, 모터, 감속기 등) 부문 매출은 47조 8001억원으로 전년 대비 5.9% 늘었고, 영업이익은 757억원으로 흑자 전환했다. 현대모비스는 현대차·기아와 부품 공급 단가 조정 등을 통해 관세 부담을 일부 상쇄했다. 완성차 업체인 현대차·기아의 수익성이 관세 부담으로 흔들려도, 차량 판매 대수가 늘어날수록 부품 공급 물량이 확대되는 만큼 매출과 영업이익이 동시에 개선됐다. 현대차그룹의 미국 신공장인 ‘메타플랜트 아메리카’(HMGMA) 인근에 현대모비스 부품 공장이 본격 가동된 것도 관세 부담을 줄이는 데 도움을 줬다.AS 부품 사업도 실적을 뒷받침했다. 현대모비스의 지난해 A/S 매출은 13조 3180억원, 영업이익은 3조 2818억원으로 전년 대비 각각 10.2%, 5.3% 증가했다. 국내외에서 차량 정비 수요가 지속된 데다, 환율 상승 효과도 더해졌다. AS사업은 이미 판매된 차량을 대상으로 하는 만큼, 관세나 경기 변동에 상대적으로 둔감하다.현대모비스는 현대차그룹의 보스턴 다이내믹스가 개발한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’에 핵심 구동장치인 액추에이터를 공동 개발·공급한다. KB증권은 보스턴 다이내믹스가 2035년까지 아틀라스를 150만대 규모로 양산하면, 현대모비스의 관련 영업이익이 13조원에 달할 수 있다고 전망했다.국내 완성차 2위 업체인 기아는 지난해 매출 114조 1409억원으로 전년 대비 6.2% 증가하는 사상 최대 실적을 기록했지만, 영업이익은 9조 781억원으로 전년 대비 28.3% 감소했다. 지난해 4~10월 사이 적용된 미국의 25% 관세 부담으로 수익성이 악화한 탓이다.