에스원 “AI 빌딩 에너지 솔루션, 노후 빌딩 에너지 효율 높여”

에스원, 노후 건물 AI 관리 솔루션 제안

에너지 효율 높여 ESG 경영도 지원

설비가 노후화되고 단열 기능이 저하된 노후 건물의 에너지 손실 문제에 인공지능(AI)을 활용한 에너지 솔루션이 새로운 해법이 되고 있다.에스원은 28일 자사의 ‘빌딩에너지 관리시스템’이 AI를 통한 사전 예측으로 에너지 효율을 극대화해 실제 노후 건물의 에너지 사용량을 줄였다고 밝혔다. 빌딩에너지 관리시스템은 건물 곳곳에 설치된 센서가 에너지 사용량을 실시간으로 수집하고, AI가 자체 알고리즘으로 수집된 사용량을 분석해 이상 징후를 자동으로 잡아내는 AI 빌딩 에너지 솔루션이다.AI는 냉난방·조명·환기 설비가 제대로 작동하는지 24시간 감시하다가 평소와 다른 움직임을 보이면 즉시 알려준다. 또 ‘오전에 에너지를 많이 쓴다’, ‘여름철 오후 3시에 냉방 효율이 떨어진다’ 등 건물별·시간대별 에너지 사용 특성을 학습해 에너지 절약 방법을 제안한다. 에너지 사용량을 분석해 온실가스 배출량을 자동으로 산정해주므로 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에도 도움이 된다는 게 에스원의 설명이다.에스원 관계자는 “1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 이어진 건설 붐 시기에 건축된 빌딩들이 30년을 넘기면서 에너지 효율 저하 문제가 사회적 과제로 떠오르고 있다”며 “AI 기술을 활용해 에너지 절감과 안전 관리를 동시에 실현할 수 있는 설루션을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.