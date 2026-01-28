이미지 확대
삼성전자, 밀라노 동계올림픽에 ‘갤럭시 Z 플립7 특별판’ 지원
삼성전자가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 패럴림픽 참가 선수단을 위해 특별 제작한 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’을 27일 공개했다. 사진은 올림픽의 화합 및 스포츠 정신을 상징하는 파란색 뒷면과 선수들이 시상대에 오르는 순간을 상징하는 금색 프레임의 조합으로 제작된 제품 모습.
2026-01-28
