LG CNS, 작년 역대 최대 실적 썼다

인공지능 전환(AX) 전문기업 LG CNS가 지난해 역대 최대 실적을 기록했다.LG CNS는 지난해에 연간 매출 6조 1295억원, 영업이익 5558억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 전년 대비 2.5%, 영업이익은 8.4% 각각 증가했다. 영업이익률은 전년 대비 0.5%포인트 증가한 9.1%를 기록했다.LG CNS는 핵심 성장 동력인 AI(인공지능)와 클라우드 부문이 실적 상승을 이끌었다. 해당 분야의 연간 매출은 전년 대비 7.0% 성장한 3조 5872억원을 기록했다. LG CNS는 AI 분야에서 금융·제조·공공 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 업계 최다 수준의 대외 고객을 확보했다. 또 정부의 ‘국가대표 AI’ 선정 경쟁에 참여한 LG AI연구원 컨소시엄에서 파인튜닝 방법론 개발, 데이터 수집 및 정제 등의 역할을 맡고 있다. 클라우드 부문에서는 국내 최초로 데이터센터 DBO(Design·Build·Operation) 사업을 시작한 이후 지속적인 성과를 내고 있다.미래 성장 동력으로는 피지컬 AI 사업을 전략적으로 추진하고 있다. LG CNS 관계자는 “산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 준비하고 있다”며 “올해는 미국, 아태지역 등 글로벌 시장에서 사업 확대를 지속할 것”이라고 말했다.