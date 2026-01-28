몸값 치솟는 앤스로픽… SKT ‘3조원 투자 잭팟’

하이닉스도 美에 투자법인

2026-01-28 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK텔레콤이 2023년 투자한 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 가치가 급증하면서 당시 투자 판단이 시장에서 재조명되고 있다. 생성형 AI 경쟁이 본격화되기 이전에 파운데이션 모델 역량을 선제적으로 확보하겠다는 전략적 판단이었는데, 앤스로픽의 기술력과 시장 입지가 ﻿강화되며 SK텔레콤의 AI 자산 가치로 이어지고 있다.미국 CNBC는 26일(현지시간) 화상회의 플랫폼 줌﻿이 과거 앤스로픽에 투자한 5100만 달러(약 737억원)가 현재 20억~40억 달러(﻿2조 8900억~5조 7800억원)에 이를 것으로 평가했다. 이에 국내 업계에서는 줌보다 앞서 더 큰 규모로 앤스로픽에 투자했던 SK텔레콤의 초기 지분 가치는 최대 3조원에 이를 수 있다는 관측이 나온다.같은 그룹의 핵심 계열사인 SK하이닉스는 시장 지배력을 공고히 하기 위해 미국에 10조원 규모의 AI 투자 전담 법인을 신설하기로 했다. 메모리 반도체를 넘어 전력 인프라와 소프트웨어 등 AI 생태계 전반을 아우르는 컨트롤타워를 세워 의사결정 속도를 높이겠다는 전략이다.