몸값 치솟는 앤스로픽… SKT ‘3조원 투자 잭팟’

2026-01-28 B1면

SK텔레콤이 2023년 투자한 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 가치가 급증하면서 당시 투자 판단이 시장에서 재조명되고 있다. 생성형 AI 경쟁이 본격화되기 이전에 파운데이션 모델 역량을 선제적으로 확보하겠다는 전략적 판단이었는데, 앤스로픽의 기술력과 시장 입지가 빠르게 강화되며 SK텔레콤의 AI 자산 가치로 이어지고 있다.미국 CNBC는 26일(현지시간) 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)이 과거 앤스로픽에 투자한 5100만 달러(약 737억원)가 현재 20억~40억 달러(약 2조 8900억~5조 7800억원)에 이를 것으로 평가했다. 이에 국내 업계에서는 줌보다 앞서 더 큰 규모로 앤스로픽에 투자했던 SK텔레콤의 초기 지분 가치는 최대 3조원에 이를 수 있다는 관측이 나온다.SK텔레콤은 2023년 약 1억 달러(약 1445억원)를 투입해 앤스로픽 초기 지분을 확보했다. 재무 투자보다, 통신·플랫폼·데이터센터를 아우르는 AI 인프라 전략의 일환으로 글로벌 파운데이션 모델 역량을 내재화하려는 시도였다. 최근 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 1차 평가에서 통과한 것도 이런 기술 전략의 연장선으로 보인다. ﻿