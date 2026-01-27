이미지 확대
삼성전자 갤럭시 북6 울트라·프로 국내 출시
삼성전자는 성능부터 디자인, 인공지능(AI) 사용성 등을 한 단계 더 향상시킨 AI PC ‘갤럭시 북6 울트라’(오른쪽)와 ‘갤럭시 북6 프로’를 27일 국내에 출시한다고 26일 밝혔다. 사진은 모델이 갤럭시 북6 울트라와 갤럭시 북6 프로를 소개하고 있는 모습.
삼성전자 제공
2026-01-27 B4면
