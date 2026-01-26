SNT다이내믹스, 청년 엔지니어 중심 기술경영 혁신 가속

연구논문·기술보고서 71편 포상

박격포 낙하 시험장치 논문 대상

올해 기술보고서 심의제도 신설

이미지 확대 SNT다이내믹스 우수 논문·기술보고서 표창식 모습. 2026.1.26. SNT다이내믹스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SNT다이내믹스 우수 논문·기술보고서 표창식 모습. 2026.1.26. SNT다이내믹스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SNT다이내믹스는 2025년 기술연구소 연구원들이 발표한 연구논문과 기술보고서 총 71편을 심사해 우수 제출자를 포상했다고 26일 밝혔다.SNT다이내믹스는 최근 5년간 신규 채용한 청년 엔지니어 220명을 중심으로 연구개발과 품질 역량 강화 활동을 장려하며 기술경영 혁신을 가속화하고 있다.이날 SNT다이내믹스 창원 본사에서 열린 표창식에서는 김진봉 엔지니어의 ‘박격포 사격충격력을 모사하는 낙하 시험장치의 설계’ 연구논문이 대상을 받았다. 이와 함께 김동진 인턴사원의 연구논문이 우수 논문에 선정되는 등 청년 엔지니어들 연구 활동이 주목받았다.SNT다이내믹스는 연구원들의 K-방산 핵심기술 개발역량을 고도화하고자 우수 논문 제출자 포상을 잇고 있다.올해부터는 ‘기술보고서 심의 제도’를 신설, 학술적 지식뿐만 아니라 연구개발·양산 과정에서 축적된 실무 중심 기술지식 확대·재생산을 장려하고 있다.이번 연구논문·기술보고서 포상에 앞서 SNT다이내믹스는 지난 23일 ‘사내 개선 활동 경진대회’도 열었다. 경진대회에서는 기술연구소 개발4팀 신입 연구원들이 주축이 된 ‘강철비’ 분임조가 최우수상을 받았다. 강철비 분임조는 ‘선회베어링 국산화 개발을 통한 품질 확보 및 안정적 수급, 단가 절감’을 주제로 발표했다.SNT다이내믹스 관계자는 “청년 엔지니어들은 회사의 미래를 창조하고 이끌어갈 핵심 인재”라며 “연구개발·품질역량 강화를 지속해 청년 엔지니어들을 ‘글로벌 TOP 엔지니어’로 육성해 가겠다”고 밝혔다.