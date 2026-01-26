대한전선 당진 공장 간 김대헌 호반 사장 “서해안 에너지 고속도로 중추 역할 기대”

새해 첫 현장경영… 임직원 격려
김대헌(왼쪽 두 번째) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 22일 충남 당진시 대한전선 케이블공장을 찾아 설비 운영 현황을 점검하며 생산 공정을 살펴보고 있다.
호반그룹 제공
김대헌 호반그룹 기획총괄사장이 새해 첫 현장경영으로 대한전선 당진공장을 찾아 에너지 인프라 사업 전반을 점검하고 ‘서해안 에너지 고속도로’ 사업에 대한 준비 강화를 당부했다.
25일 호반그룹에 따르면 김 사장은 지난 22일 충남 당진 대한전선 케이블공장을 방문해 생산 현장을 살펴보고 임직원들을 격려했다. 지난해 9월 해저케이블 2공장 착공식 이후 4개월 만에 당진을 다시 찾은 것으로, 그룹 내 에너지 인프라 사업 분야의 중요성을 강조한 행보로 읽힌다. 김준석 대한전선 부사장 등이 동행했다.
김 사장은 먼저 당진 케이블공장을 찾아 미국·영국·싱가포르 등으로 수출하기 위해 생산 중인 초고압 케이블의 생산 공정을 둘러봤다. 또 인공지능(AI)을 기반으로 업무 자동화를 추진 중인 생산 라인의 자동화 설비 운영 현황을 확인했다.
이어 김 사장은 초고압직류송전(HVDC) 전용 시험장을 찾아 서해안 에너지 고속도로에 대비한 사업 준비 현황을 점검했다. 김 사장은 “국가 핵심 과제인 서해안 에너지 고속도로 사업에 참여해 중추적인 역할을 수행할 수 있도록 철저한 준비에 만전을 기해달라”고 강조했다.
이어 해저케이블 2공장 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 확인했다. 2공장은 640㎸급 HVDC 및 400㎸급 초고압교류송전(HVAC) 해저케이블을 생산할 수 있으며, 완공되면 인근의 해저케이블 1공장보다 5배 이상의 생산능력을 갖게 된다.
김 사장은 에너지 인프라 사업의 중요성을 인식하고 2021년 대한전선 인수 과정에서 주도적 역할을 했으며 이후 국내 제조설비 투자 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 강조해왔다.
