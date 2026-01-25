‘로봇 밀도’ 세계 1위 한국, 핵심 부품 절반 수입 의존

무협 “공급망 위협에 취약” 지적

한국무역협회 국제무역통상연구원은 25일 발표한 ‘글로벌 로보틱스 산업 지형 변화’ 보고서에서 우리나라가 2024년 산업용 로봇을 3만 50대 설치하는 등 활용 면에서 세계 1위였지만, 부품 공급망 부분에서 글로벌 경쟁력은 높지 않다고 평가했다.보고서에 따르면 한국의 로봇 밀도는 노동자 1만명 당 1012대로 세계 1위였다. 하지만 총출하액 중 내수 비중은 71.2%로, 글로벌 경쟁력은 6위였다. 로봇 유관 기업 중 중소기업이 98.2%에 달하고, 이들이 대기업의 스마트팩토리 교체 수요를 충족하는 방식으로 로봇 시장을 형성하기 때문이다.또 로봇의 소재·부품 국산화율이 40%대에 불과해 로봇을 많이 만들수록 외국산 부품 수입도 함께 증가하는 구조다. 일본은 희토류의 재자원화와 부품 기술력 충족으로 출하량의 70% 이상을 수출한다.무역협회는 지속 가능한 성장을 위해 ‘공급망 안정화’와 ‘신시장 주도’의 투트랙 전략을 제언했다. 휴머노이드 ‘아틀라스’를 양산하는 현대차그룹은 현대모비스 미국 공장에 로봇 구동장치(액추에이터) 생산라인 구축을 검토 중이다. ﻿