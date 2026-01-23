장영실함 타본 캐나다 장관…한화오션 찾아 잠수함 건조역량 확인

온타리오주 경제개발부 장관

한화오션·HD현대중공업 방문



“현지 20만명 고용” 분석 나와

빅터 피델리(왼쪽에서 네번째) 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관과 김희철 한화오션 대표이사(왼쪽에서 다섯 번째)가 22일 한화오션이 건조한 잠수함인 장영실함을 배경으로 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

최대 60조원 규모 ‘캐나다 차세대 잠수함 사업’(CPSP) 입찰을 앞두고 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관이 한화오션과 HD현대중공업을 나란히 찾았다.한화오션은 온타리오주 경제개발·일자리 창출·무역 관련 업무를 총괄하는 빅터 피델리 장관이 지난 22일 거제사업장을 방문했다고 23일 밝혔다.피델리 장관은 온타리오주의 경제개발, 일자리 창출, 무역 관련 업무를 총괄하고 있고 니피싱 지역구 주의원을 지내고 있다.한화오션은 피델리 장관에게 CPSP 제안 모델 잠수함의 설계·생산 과정을 설명하고 잠수함 생산 역량을 선보였다. 특히 캐나다 잠수함 사업의 주요 항목인 ‘산업기술혜택’(ITB)과 관련해 산업 협력 방안을 소개하며 온타리오주를 포함한 캐나다 전 지역에 걸친 투자·고용 효과를 강조했다.한화오션은 “온타리오주 일자리 창출과 지역 산업 발전에 기여할 수 있는 협력 관계를 추진할 계획”이라며 “이는 CPSP 사업 수주에도 긍정적인 역할을 할 것”이라고 했다.피델리 장관은 용접 로봇을 활용한 생산 자동화 설비를 둘러보 지난해 진수된 장영실함에 승선해 ‘장보고-Ⅲ 배치Ⅱ’ 잠수함 성능을 직접 확인하기도 했다. 김희철 한화오션 대표는 “대한민국 해군을 통해 이미 검증된 최신예 잠수함을 직접 소개해 매우 뜻깊다”며 “온타리오 지역 산업과의 협력 논의는 캐나다에 지속 가능한 잠수함 건조·유지·보수 역량을 구축하겠다는 확고한 의지를 보여주는 것”이라고 말했다.피델리 장관은 같은 날 HD현대중공업 함정사업본부 부산사무소도 찾아 양측 간 파트너십과 기술·인적 교류를 논의했다. 그는 소셜미디어(SNS)를 통해 “HD현대중공업의 조선 산업 역량과 고도로 숙련된 인력이 온타리오에서의 투자 및 파트너십에 있어 중요한 기회를 제공할 수 있는지 논의할 수 있어 매우 뜻깊었다”고 밝혔다.한편 CPSP 수주를 위해 한화그룹 및 계열사가 캐나다에서 진행 중인 조선, 철강, 인공지능(AI), 우주 협력사업이 2026~2040년 현지에서 20만명 이상의 고용을 창출할 것이라는 분석이 나왔다.로이터 및 캐나다 현지 언론은 이날 글로벌 경영컨설팅 기업 KPMG의 분석을 인용해 “한화가 제안한 산업 협력으로 2040년까지 누적 연인원 기준 20만명 이상의 고용 효과가 발생할 것으로 예상된다”고 보도했다. KPMG는 한화와의 협력사업으로 온타리오, 퀘벡, 브리티시컬럼비아, 노바스코샤, 앨버타 등 캐나다 전역에 걸쳐 투자와 고용이 창출될 것으로 분석했다.한화그룹은 “이번에 제시된 고용 효과는 2026~2040년을 분석 기간으로 한 중간 평가 결과”라며 “잠수함 사업이 유지·정비·성능 개량 등 수십 년간 지속되는 장기 프로젝트라는 점을 고려하면 2040년 이후에도 고용 효과가 유지되거나 확대될 가능성이 있다”고 설했다.