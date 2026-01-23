대전시, 중소기업 육성자금 3100억 쏜다

방금 들어온 뉴스

대전시, 중소기업 육성자금 3100억 쏜다

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-23 09:37
수정 2026-01-23 09:37
대전시청 전경. 서울신문 DB
대전시청 전경. 서울신문 DB


대전시는 올해 3100억원 규모의 중소기업 육성자금 지원 계획을 수립하고, 1600억원을 상반기에 자금을 지원한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 지역 중소기업의 자금 조달 부담 완화와 시설 투자, 기술력 제고 등 경영 활동에 집중할 수 있도록 대출 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 지원하는 것이 핵심이다.

지원 자금은 △일반 경영안정자금 △신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증 △시설 자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화 사업자금 △제품 생산을 위한 구매 조건 생산 지원 자금 등으로 구성됐다.

일반 경영안정자금은 기업당 최대 3억원(수출·기술 기업 5억원)까지 지원하며 1.5~2.5%의 이차보전을 제공한다.

지역특화 협약보증은 신용보증기금과 협약을 통한 보증 연계 자금으로, 올해부터 지원 기준을 완화하고 한도를 5억원으로 확대해 유동성 공급을 강화한다.

창업 및 경쟁력 강화 사업자금은 공장 건축 등 시설비와 운영 자금을 지원하며, 시설 자금은 최대 15억원(입주지역에 따라 최대 30~55억원)까지 지원한다.

구매 조건 생산 지원 자금은 납품 계약에 따른 제품 생산 자금을 업체당 5억원 한도에서 2.83%(2026년 1분기 기준 변동금리) 금리로 대출한다.

자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업 지원 포털 사이트인 대전비즈(http://www.djbea.or.kr)에서 신청할 수 있으며, 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.

박종복 대전시 기업지원국장은 “지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다”며 “적기 지원으로 지역 중소기업들이 경영 위기 극복과 재도약을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
대전 박승기 기자
