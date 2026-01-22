SKT, 고객 신뢰 회복 ‘원팀’ 띄운다

고객신뢰위, 올해 첫 정기 간담회

이미지 확대 정재헌 SKT 최고경영자(CEO)가 21일 서울 중구 SK텔레콤 T타워에서 열린 고객신뢰위원회와의 간담회에서 인사말을 하고 있다.

SK텔레콤 제공

2026-01-22 B2면

SK텔레콤이 고객신뢰위원회와 서울 중구 T타워에서 올해 첫 정기 간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.이날 간담회에는 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)와 한명진 이동통신(MNO) 사내회사(CIC)장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 주요 임원진과 안완기 고객신뢰위원장이 참석해 신뢰 회복 강화를 위한 방안을 논의했다.지난해 유심 해킹 사고를 계기로 출범한 고객신뢰위원회는 이날 12번째 정기 회의를 열고 소비자 보호, 고객 커뮤니케이션, 사회적 책임 강화, 소비자·인사이트 분과로 나눠 활동 계획을 알렸다. 위원회의 각 분과는 인지심리학 관점에서 고객과의 소통 방식을 자문하거나, 신뢰 회복 활동의 사회적 책임과 실효성 확보를 위한 사항을 점검할 예정이다. 또 고객가치혁신실과 연계해 SK텔레콤 차원에서 ‘원팀’으로 고객과 직접 소통할 기회를 마련할 계획이다.지난해 다양한 연령대와 직업을 가진 고객들로 구성한 고객 자문단의 역할도 확대한다. 이들은 SK텔레콤이 선언한 ‘고객 중심 경영’의 전반적인 과정에 참여해 고객 입장을 대변하게 된다. 고객 자문단은 이 SK텔레콤의 신뢰 회복 활동에 참여한다. 또 상품·서비스의 기획 단계부터 참여해 사후 점검까지 함께 논의하게 된다.