현대모비스, 자율주행·SDV 위한 5G 통신 모듈 개발 착수…올해 상반기 목표

현대모비스는 5G 무선통신이 가능한 내장형 텔레매틱스(차량용 통신모듈) 개발에 나선다고 21일 밝혔다.텔레매틱스는 자동차에 정보통신(IT) 기술을 접목해 운전경로 안내, 사고·도난 감지, 원격 제어 등을 제공하는 기술이다. 현재 전 세계 대부분의 텔레매틱스는 4G 기반으로 작동하고 있다.현대모비스는 최근 이동통신 세대가 4G에서 5G로 넘어가는 추세에 발맞춰 올해 상반기까지 5G 기반 텔레매틱스 솔루션(MTCU)을 선제적으로 개발하겠다는 계획이다. 이를 통해 고정밀지도 서비스, 자율주행 원격제어, 초고화질 스트리밍 등 커넥티드카 서비스 고도화를 지원하고 소프트웨어중심차(SDV) 전환을 뒷받침한다는 구상이다.기존 4G 기반에서는 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 카투홈 서비스(차량과 스마트홈 연결), 인포테인먼트 콘텐츠 스트리밍 등의 서비스만 가능했다. 현대모비스가 개발하는 솔루션은 차량 밖으로 돌출된 안테나를 없애고 내장형 제어기에 안테나 기능을 통합하기 때문에 차량 디자인이 매끈해지는 장점도 있다.현대모비스는 기존의 텔레매틱스 개발 역량과 양산 경험을 토대로 통신 기술을 접목해 글로벌 수주 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 이를 위해 국내 에이엠(AM) 등 이동통신 모뎀 전문사와 협력 중이다.글로벌 텔레매틱스 제어기 시장은 올해 6400만대 규모에서 2030년 7700만대 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망된다.정수경 현대모비스 전장BU장은 “차세대 커넥티드카 서비스 분야 빠른 시장 진입을 위해 올해 상반기까지 제품 개발을 완료하고 글로벌 시장에서 시장 주도권을 확보해나가겠다”고 말했다.