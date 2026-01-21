환율·관세 덮치는데 中은 턱밑 추격… 수출기업 ‘마부작침’ 정면돌파

이미지 확대 한국무역협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국무역협회 제공

국내 수출기업들이 올해 우리 경제를 위협할 최대 복병으로 ‘환율 변동성’과 ‘미국의 관세 인상’을 꼽았다. 중국의 경쟁력이 우리와 대등해진 상황에서 원가 상승과 단가 인하 압박이라는 이중고까지 겹치며 사면초가에 몰린 형국이다. 하지만 이러한 대외 파고 속에서도 수출 현장에서는 조심스러운 회복의 기류가 감지되고 있다.한국무역협회가 21일 발표한 ‘수출기업의 2026년 경영환경 전망’ 보고서에 따르면, 올해 경영환경이 전년 대비 ‘개선’될 것이라는 응답 비중은 31.1%로 지난해(14.2%)와 비교해 두 배 이상 급증한 것으로 나타났다. 품목별로는 생활용품(48.2%)과 의료·정밀·광학(42.2%), 반도체(38.2%) 등에서 개선 기대감이 높았다. 반면 석유제품(45.5%)과 섬유·의복(43.1%)은 ‘악화’를 예상한 응답이 최다 비중을 차지해 업종별 온도 차가 뚜렷했다.대외 리스크 부문에서는 응답 기업의 43.5%가 ‘환율 변동성 확대’를, 40.1%가 ‘미국 관세 인상’을 1순위 위협 요인으로 지목했다. 특히 환율 상승은 수입 원자재 가격과 물류비의 동반 상승을 초래해 기업들의 채산성을 직접적으로 타격하고 있다는 분석이다. 실제 해외 바이어로부터 가격 인하 요구를 받았거나(40.5%) 향후 요구 가능성이 높다(37.6%)고 답한 기업은 전체의 78.1%에 달했으나, 원가 부담 탓에 실제 단가 인하 여력이 있다고 답한 기업은 4.9%에 불과했다.중국 기업의 추격세는 더욱 위협적인 수치로 확인됐다. 우리 기업이 평가한 자사 대비 중국 기업의 종합 경쟁력 점수(자사 100점 기준)는 99.1~99.3점으로, 3년 전 조사 결과(95.8~97.0점)에 비해 격차가 사실상 소멸된 것으로 분석됐다. 품목별로는 이미 석유제품(102.7점)과 가전(102.2점), 철강·비철금속(102.0점) 등에서 중국이 우리를 앞질렀으며, 압도적인 가격 경쟁력(84.9%)뿐만 아니라 빠르게 향상된 기술 및 품질 경쟁력(48.6%)도 심각한 위협 요소로 꼽혔다.전방위적 압박 속에서도 수출기업은 뼈를 깎는 혁신으로 위기를 돌파하겠다는 ‘마부작침(磨斧作針)’의 각오를 다지며 공격적인 경영 의지를 보였다. 응답 기업의 47.1%가 매출 목표를 전년 대비 상향 조정했으며, 투자 역시 국내(57.8%)와 해외(59.4%) 모두 절반 이상의 기업이 전년 수준을 유지하거나 확대하겠다는 의지를 드러냈다. 기업들은 경영환경 개선을 위해 ‘환율 안정(47.7%)’과 ‘통상 리스크 최소화(27.8%)’를 위한 정부의 적극적인 안전판 마련을 촉구했다.