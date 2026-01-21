HJ중공업, 미 해군 함정 유지·보수·정비 자격 획득

이미지 확대 지난 12일 정비를 받기 위해 HJ중공업 부산 영도조선소에 입항한 미 해군 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’호. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일 정비를 받기 위해 HJ중공업 부산 영도조선소에 입항한 미 해군 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’호. HJ중공업 제공

HJ중공업은 미 해군과 함정 정비협약(MSRA)을 체결했다고 21일 밝혔다.협약에 따라 HJ중공업은 앞으로 5년간 미 해군 소속 지원함과 전투함 등의 유지·보수·정비(MRO) 사업 입찰에 참여할 수 있는 자격을 획득했다.MSRA는 미 해군이 자국 함정의 유지·보수·정비를 수행할 수 있는 역량을 보유한 것으로 검증한 업체와 체결한다. 미 해군이 제시한 품질과 기술력, 생산시설, 공급망, 보안시스템, 안전관리 등 기준을 충족하고, 까다로운 심사를 통과해야 한다.MSRA를 취득한 업체는 전투함과 호위함을 포함한 미 해군 주요 함정의 유지·보수·정비 사업에 참여할 수 있다. MSRA가 없으면 군수지원함 등 비전투함 정비로 사업 참여 범위가 제한된다.HJ중공업은 지난 3월 MSRA 신청서를 제출하고 재무평가와 현장 실사를 거쳤으며, 지난 5일 마지막 관문인 최종 항만 보안 평가를 통과했다. 그 결과 지난 16일 미 해군 보급체계사령부로부터 협약 체결 대상자로 선정됐다는 통보를 받았다. 최종 협약은 지난 19일 체결했다.지난해 12월 HJ중공업은 미 해군의 4만t급 군수지원함인 ‘USNS 어밀리아 에어하트’의 MRO 계약을 따내 본격적인 정비 작업에 들어간 바 있다. HJ중공업은 이번 MSRA 체결을 계기로 연 20조원 규모에 달하는 미 해군 MRO 시장에 본격적으로 진출할 수 있을 것으로 기대한다.HJ중공업 관계자는 “미 해군과 MSRA 체결은 함정 기술력을 세계 시장에서 공인받은 것이며, 동시에 미 해군의 주요 함정 MRO 시장에 진출할 수 있게 됐다는 의미”라며 “향후 MRO 사업 수행에 만전을 기해 미 해군과 상호 신뢰·협력 관계를 구축하겠다”라고 밝혔다.