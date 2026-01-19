삼바 “생산·포트폴리오·글로벌 거점 3대 축 확장”

이미지 확대 존 림 삼성바이오로직스 대표 닫기 이미지 확대 보기 존 림 삼성바이오로직스 대표

삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산(CDMO) 기업으로 도약하기 위해 생산능력·포트폴리오·글로벌 거점을 축으로 한 ‘3대축 확장 전략’을 제시했다. 지난해 11월 인적분할을 통해 순수 CDMO 체제로 전환한 이후 핵심 사업 고도화와 기업가치 제고에 본격 나선 것이다.존 림 삼성바이오로직스 대표는 지난 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘2026 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)’에서 열린 메인 발표에서 “2025년 말 확보한 송도 제3바이오캠퍼스 부지와 미국 록빌 공장을 기반으로 2026년에도 글로벌 톱티어 CDMO 도약을 위한 성장을 이어가겠다”고 밝혔다. 삼성바이오로직스는 2017년부터 10년 연속 JP모건 공식 초청을 받아 기업 발표를 진행하고 있다.인적분할 이후 삼성바이오로직스는 3대축 확장에 속도를 내고 있다. 지난해 12월 미국 메릴랜드주 록빌 바이오의약품 생산시설을 인수하며 미국 내 첫 생산거점을 확보했고, 이를 통해 한미를 아우르는 멀티사이트 제조 체계를 구축했다.포트폴리오 측면에서는 항체접합치료제, 항체백신, 세포·유전자치료제 등 멀티 모달리티 생산 역량을 강화했다. 생산능력 확장도 가시화되고 있다. 2025년 4월 18만리터 규모의 5공장을 가동한 데 이어 송도 내 총 생산능력을 78만5000리터까지 늘렸다. 록빌 공장 6만리터를 더하면 글로벌 총 생산능력은 84만5000리터에 달할 전망이다. 삼성바이오로직스는 향후 6공장 건설 검토와 글로벌 거점 확대를 통해 성장 전략을 이어갈 방침이다.