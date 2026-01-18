홍라희, 삼성전자 주식 1500만주 처분…약 2조원 규모

이미지 확대 이지호 씨 임관식 참석하는 이재용 회장과 홍라희 명예관장 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 삼성미술관 명예관장이 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석하고 있다. (공동취재) 2025.11.28. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이지호 씨 임관식 참석하는 이재용 회장과 홍라희 명예관장 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 삼성미술관 명예관장이 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석하고 있다. (공동취재) 2025.11.28. 뉴시스

홍라희 리움미술관 명예관장이 상속세와 대출금 상환 등을 위해 삼성전자 주식 1500만주를 처분한다.18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 홍 명예관장은 지난 9일 신한은행과 삼성전자 주식 1500만주에 대한 유가증권 처분 신탁 계약을 체결했다. 계약일 종가(13만 9000원)를 기준으로 2조 850억원에 달하는 규모다.이번 매각은 고(故) 이건희 삼성 선대회장 별세 이후 삼성 일가가 분납 중인 상속세의 마지막 납부를 위한 현금 확보 차원으로 해석된다.삼성 일가는 2021년부터 5년간 6회에 걸쳐 연부연납 방식으로 세금을 내고 있다. 오는 4월 마지막 상속세를 납부한다.