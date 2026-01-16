우미건설, 메이사와 MOU… “디지털 트윈 기반 현장 운영 고도화”

이미지 확대 우미건설 김혜원(가운데) 상무와 오경근(왼쪽) 팀장, 최석원 메이사 대표가 지난해 12월 29일 서울 린스퀘어에서 업무협약식을 갖고 기념사진을 촬영하고 있다. 우미건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 우미건설 김혜원(가운데) 상무와 오경근(왼쪽) 팀장, 최석원 메이사 대표가 지난해 12월 29일 서울 린스퀘어에서 업무협약식을 갖고 기념사진을 촬영하고 있다. 우미건설 제공

우미건설이 공간정보 전문 기업인 메이사와 ‘시공 기록 자동화 및 디지털 트윈 현장 운영 기술 개발’을 위한 업무협약(MOU)를 맺었다고 16일 밝혔다.우미건설에 따르면 지난해 12월 29일 서울 강남 린스퀘어에서 김혜원 우미건설 상무와 최석원 메이사 대표 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 협약식을 갖고, 현장 업무 최적화 기능 강화, 시공 기록 자동화 구축 등을 우선 추진하기로 했다.이후 장기적으로 드론, 360도 카메라, 폐쇄회로(CC)TV, 건물정보모델링(BIM) 등 다양한 데이터를 분석하여 시공·안전·품질 관리에 활용할 수 있는 ‘디지털 트윈 기반 현장 통합 운영 체계’를 공동 개발할 계획이다.2017년 설립된 스타트업인 메이사는 국내 건설사 다수에 드론 및 위성데이터 기반 디지털 트윈 솔루션을 공급하는 건설 드론 데이터 플랫폼 개발 기업이다.우미건설은 지난 2024년부터 전 현장에 메이사의 스마트 공간정보 플랫폼을 도입해 운영해 왔고, 이번 협약을 통해 그동안 축적된 현장 피드백을 반영해 플랫폼을 한 단계 고도화할 방침이다.우미건설은 자체 개발 인공지능(AI)인 ‘린GPT’, 드론 기반 관제 시스템 ‘메이사’, ‘스마트 리바체커(철근 점검 프로그램)’등을 단계적으로 적용하는 등 스마트 건설을 실증하며 현장의 디지털 전환에 속도를 내고 있다.김혜원 우미건설 상무는 “건설 현장에서의 스마트 기술은 안전 관리부터 품질 향상에 이르기까지 없어서는 안 될 필수 요소”라며 “우미건설의 시공 노하우와 메이사의 기술력을 더해 새로운 차원의 현장 관리 표준을 제시할 것”이라고 말했다.