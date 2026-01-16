삼성금거래소 ‘금은보화 말 세트’ 선보여… “힘차게 달리며 도약과 전진”

이미지 확대 호반그룹 삼성금거래소가 병오년을 맞아 출시한 ‘금은보화 말 세트’ 제품. 호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 삼성금거래소가 병오년을 맞아 출시한 ‘금은보화 말 세트’ 제품. 호반그룹 제공

호반그룹의 귀금속 유통 기업인 삼성금거래소는 올해 병오년 ‘말의 해’를 맞아 ‘금은보화 말 세트’를 출시했다고 16일 밝혔다.삼성금거래소는 예로부터 집안의 부와 행운을 상징해 온 ‘금은보화’를 콘셉트로 이번 제품을 기획했다고 설명했다. 순도 999.9%(포나인)의 골드바 50g과 실버바 100g으로 구성되며 고급스러운 갈색 전용 패키지를 적용해 소장 가치를 높였다. 골드바와 실버바에는 힘차게 달리는 말의 형상을 새겨 도약과 전진이라는 의미가 담겼다.‘금은보화 말 세트’는 한정 수량으로 제작·판매되며 삼성금거래소 공식 온라인몰과 전국 대리점을 통해 구매할 수 있다.삼성금거래소 관계자는 “최근 금과 은을 함께 투자하는 수요가 늘고 있다”며 “금은보화 말 세트는 금·은 실물 자산을 동시에 담아 구성한 제품으로 차별화된 소장 가치를 제공할 것”이라고 말했다.한편 삼성금거래소는 다음 달 19일까지 편의점 CU와 함께 설 맞이 ‘프리미엄 특선 기획전’을 진행하고 금 제품에 대한 소비자 접근성을 넓혔다. 이번 기획전에서는 전통 민화를 재해석한 순금 코인을 비롯해 인기 캐릭터와 협업한 골드바 등 다양한 금 제품을 선보였다.