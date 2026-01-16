삼성금거래소 ‘금은보화 말 세트’ 선보여… “힘차게 달리며 도약과 전진”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성금거래소 ‘금은보화 말 세트’ 선보여… “힘차게 달리며 도약과 전진”

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-01-16 13:20
수정 2026-01-16 13:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
호반그룹 삼성금거래소가 병오년을 맞아 출시한 ‘금은보화 말 세트’ 제품. 호반그룹 제공
호반그룹 삼성금거래소가 병오년을 맞아 출시한 ‘금은보화 말 세트’ 제품. 호반그룹 제공


호반그룹의 귀금속 유통 기업인 삼성금거래소는 올해 병오년 ‘말의 해’를 맞아 ‘금은보화 말 세트’를 출시했다고 16일 밝혔다.

삼성금거래소는 예로부터 집안의 부와 행운을 상징해 온 ‘금은보화’를 콘셉트로 이번 제품을 기획했다고 설명했다. 순도 999.9%(포나인)의 골드바 50g과 실버바 100g으로 구성되며 고급스러운 갈색 전용 패키지를 적용해 소장 가치를 높였다. 골드바와 실버바에는 힘차게 달리는 말의 형상을 새겨 도약과 전진이라는 의미가 담겼다.

‘금은보화 말 세트’는 한정 수량으로 제작·판매되며 삼성금거래소 공식 온라인몰과 전국 대리점을 통해 구매할 수 있다.

이미지 확대
호반그룹 삼성금거래소 골드바. 호반그룹 제공
호반그룹 삼성금거래소 골드바. 호반그룹 제공


삼성금거래소 관계자는 “최근 금과 은을 함께 투자하는 수요가 늘고 있다”며 “금은보화 말 세트는 금·은 실물 자산을 동시에 담아 구성한 제품으로 차별화된 소장 가치를 제공할 것”이라고 말했다.



한편 삼성금거래소는 다음 달 19일까지 편의점 CU와 함께 설 맞이 ‘프리미엄 특선 기획전’을 진행하고 금 제품에 대한 소비자 접근성을 넓혔다. 이번 기획전에서는 전통 민화를 재해석한 순금 코인을 비롯해 인기 캐릭터와 협업한 골드바 등 다양한 금 제품을 선보였다.
허백윤 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
금은보화 말 세트의 골드바와 실버바 구성은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로