한화 김동관 “전기선박으로 무탄소 해양 생태계 구축”

이미지 확대 김동관 한화그룹 부회장 닫기 이미지 확대 보기 김동관 한화그룹 부회장

2026-01-16 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동관 한화그룹 부회장이 세계 해운 산업의 탈탄소 전환을 위해 ‘전기 추진 선박’을 중심으로 해양 생태계를 구축하자고 제안했다.15일 한화그룹에 따르면 김 부회장은 제56회 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차 총회에 앞서 포럼 공식 웹사이트에 실린 기고문에서 “무탄소 해양 생태계를 구현하기 위해 선박 동력체계를 근본적으로 전환해야 한다”고 밝혔다.김 부회장은 2024년 다보스포럼 연차총회에서 ‘무탄소 추진 가스 운반선’을 업계 최초로 제안했다. 이에 이어 올해 포괄적 무탄소 해양 생태계 구현을 강조하며 전기 선박 개발, 안정적 에너지 저장 시스템(ESS) 개발, 항만 충전 인프라 구축, 탈탄소 에너지 공급 설비 등 구체적인 방안을 제시했다.김 부회장은 “200년 넘게 화석연료에 의존해온 해운 산업이 친환경 추진 체계로의 전환을 시작했다”며 “국제해사기구(IMO)의 2050년 넷제로 목표와 유럽연합(EU)의 탄소 배출 규제 강화에 따라 해운사들은 2027년 이후 탄소 배출량 전량에 대해 배출권을 확보해야 한다”고 설명했다. 이어 “안정적인 ESS와 접근성 좋은 배터리 충전·교체 인프라가 필요하다”며 “조선소, 항만 관계자, 에너지 공급자, 정책입안자를 아우르는 밸류체인 전반에 걸친 협력이 중요하다”고 강조했다.