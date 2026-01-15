이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
대한전선 신입사원 28명 입사식 개최
대한전선이 서울 서초구 호반파크에서 2026년 신입사원 입사식을 개최했다고 14일 밝혔다. 입사식은 대졸 신입사원 25명과 5년 미만 직무 경력인 주니어 프로 3명 등 총 28명을 대상으로 진행했다. 앞줄 왼쪽 세 번째부터 김준석 대한전선 부사장, 김선규 호반그룹 회장, 김상열 서울신문 회장(호반장학재단 이사장), 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장.
대한전선 제공
대한전선 제공
대한전선이 서울 서초구 호반파크에서 2026년 신입사원 입사식을 개최했다고 14일 밝혔다. 입사식은 대졸 신입사원 25명과 5년 미만 직무 경력인 주니어 프로 3명 등 총 28명을 대상으로 진행했다. 앞줄 왼쪽 세 번째부터 김준석 대한전선 부사장, 김선규 호반그룹 회장, 김상열 서울신문 회장(호반장학재단 이사장), 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장.
대한전선 제공
2026-01-15 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대한전선이 2026년 신입사원 입사식을 개최한 장소는?