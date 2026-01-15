롯데 “돌봄 격차 해소하는 든든한 마중물 역할”

방금 들어온 뉴스

롯데 “돌봄 격차 해소하는 든든한 마중물 역할”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-01-15 00:53
수정 2026-01-15 00:53
‘맘편한 꿈다락’ 100호점 개관 기념식

롯데는 14일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 ‘롯데 mom(맘)편한 꿈다락 지역아동센터’ 100호점 개관 기념행사를 열었다고 밝혔다.

롯데의 사회공헌 활동인 맘편한 꿈다락 사업은 노후화된 지역아동센터의 환경을 개선해 지역 간 돌봄 환경 격차를 줄이는 사업이다. 2017년 전북 군산시 1호점을 시작으로 지난해 12월 부산 동구 100호점까지 전국 15개 시도에서 사업을 진행했다. 이날 행사는 사업 진행 경과를 돌아보고 나눔의 가치를 공유하기 위해 마련됐다. ﻿임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장과 김병윤 구세군 사령관, 황인식 사회복지공동모금회 사무총장, 전국 롯데 꿈다락 센터 아동과 관계자 등 1000여명이 참석했다.

롯데 관계자는 ﻿“앞으로도 지역 간 돌봄 격차를 해소하는 든든한 마중물 역할을 수행하겠다”고 말했다.

김현이 기자
2026-01-15 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
