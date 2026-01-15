웅진 입은 프리드라이프, 3단계 라인업… ‘토털 라이프케어’ 전환

웅진 브랜드 첫 적용… 의전팀 파견

토탈 라이프케어 업계 1위 웅진프리드라이프가 웅진그룹 편입 후 처음으로 상조 서비스를 전면 개편한다고 14일 밝혔다.개편의 핵심은 웅진그룹 편입 이후 처음으로 ‘웅진’ 브랜드를 공식 적용한 상조 상품인 ‘웅진프리드 360·450·540’ 시리즈를 내놓은 것이다. 웅진의 브랜드 신뢰도와 프리드라이프의 장례 전문성을 결합해 상품 구조와 혜택을 재설계한 게 특징이다.우선 라인업은 가격과 서비스 품질에 따라 3단계로 세분화된다. ‘웅진프리드 360’은 의전관리사 2명과 일품 수의, 상복 8벌 등 필수 서비스를 담은 실속형이다. ‘웅진프리드 450’은 의전관리사 4명과 명품 수의, 상복 10벌을 제공하는 표준형 상품이다. ‘웅진프리드 540’은 최상위 모델이다. 의전관리사 5명, 특 명품 수의, 상복 20벌, 꽃제단 지원금 30만원 등이 포함돼 있다.모든 상품에는 장례전문 의전팀이 파견되는 것을 비롯해 관(봉안함) 등 50여종의 장례용품, 고인을 이송하는 전용 리무진과 장의버스가 공통으로 제공된다. 장례 발생 전에는 장지 컨설팅과 행정 절차 안내를 지원하고, 장례 이후에는 유족 심리 치유 프로그램과 유품 정리 서비스까지 제공해 장례 전 과정을 관리한다.웅진프리드라이프는 제휴 결합상품인 ‘웅진프리드 60·80·100’도 함께 운영한다. 상조 가입과 동시에 가전, 가구, 통신 등의 제휴사 상품을 결합 구매하면 계좌에 따라 최대 400만원의 캐시백 혜택을 제공한다. 만기 완납 후 장례·라이프케어 서비스를 이용하지 않으면 납입금을 모두 환급해 준다.아울러 가입자는 필요에 따라 상조 대신 웨딩, 돌잔치, 수연(壽宴), 크루즈 여행, 어학연수, 홈인테리어, 장지 서비스 등으로 전환해 이용할 수 있다. 전환 서비스로는 카카오 ‘혈당 홈케어’와 ‘시니어 모니터링’ 서비스가 새롭게 추가됐다. 건강검진, 리조트, 반려동물 돌봄, 홈케어 등의 서비스를 멤버십 우대 가격으로 누릴 수 있다는 설명이다.