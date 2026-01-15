현대로템 “로봇·수소 강화해 신사업 주도”

방금 들어온 뉴스

현대로템 "로봇·수소 강화해 신사업 주도"

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-01-15 00:50
수정 2026-01-15 00:50
“자율주행 및 피지컬 AI 기술 확대”

현대로템이 신사업 리더십 확보를 위해 로봇사업과 수소사업 부문을 강화하는 방향으로 조직을 개편한다고 14일 밝혔다. 방산·철도·플랜트 등 사업 영역에 무인화, 인공지능(AI), 수소에너지, 항공우주 등 혁신 기술을 접목하려는 것이다.

이용배 현대로템 대표이사 사장은 올해 신년사에서 “수소, 무인화·AI, 항공·우주 등 미래 산업 경쟁구도가 빠르게 재편되고 있다”며 “자율주행 및 피지컬 AI 핵심 기술을 사업모델 전반으로 확대 적용하겠다”고 말했다.

이를 위해 현대로템은 로봇영업팀과 로봇연구팀을 산하에 둔 ‘로봇ꎦ수소사업실’을 신설하고, 기존의 신성장추진팀과 수소에너지PM팀은 각각 R＆H(로봇＆수소)사업기획팀, R＆H PM팀으로 변경했다. 또 유무인복합체계센터와 로보틱스팀은 각각 AX(인공지능 전환) 추진센터, AI 로봇팀으로 명칭을 바꿨다. 항공우주개발센터에는 항공우주시스템팀이 신설됐다. ﻿

김지예 기자
2026-01-15 19면
