기후부·삼성전자 손잡고 GOP에 깨끗한 물 공급

2026-01-14 18면

강원도 최전방 경계초소(GOP) 인근에 모래샘을 설치해 안정적으로 깨끗한 물을 공급하는 친환경 사업이 추진된다.기후에너지환경부와 삼성전자, 한국수자원공사, 한국건설기술연구원은 14일 육군 제2군단에서 강원도 GOP 모래샘 조성사업 협력 공동이행 협약을 체결한다고 13일 밝혔다. 모래샘은 모래층을 쌓아 만든 지하저류지 구조물이다. 물이 모래층을 통과하면서 오염 물질이 걸러져 수질이 개선된다. 이번 협약으로 가뭄 등 기후위기에도 대체수원으로 용수를 확보하고, 군 장병들에게 깨끗한 물을 제공할 수 있게 된다. 삼성전자는 협력사업비를 분담하며, 육군 2군단은 모래샘 부지제공과 인·허가를 지원한다. 한국수자원공사 및 한국건설기술연구원은 기초조사 및 설계·시공을 맡는다. 모래샘 설치는 내년 하반기 중 마무리된다.