기후부·삼성전자 손잡고 GOP에 깨끗한 물 공급

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

기후부·삼성전자 손잡고 GOP에 깨끗한 물 공급

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-01-13 18:14
수정 2026-01-13 18:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
강원도 최전방 경계초소(GOP) 인근에 모래샘을 설치해 안정적으로 깨끗한 물을 공급하는 친환경 사업이 추진된다.

기후에너지환경부와 삼성전자, 한국수자원공사, 한국건설기술연구원은 14일 육군 제2군단에서 강원도 GOP 모래샘 조성사업 협력 공동이행 협약을 체결한다고 13일 밝혔다. 모래샘은 모래층을 쌓아 만든 지하저류지 구조물이다. 물이 모래층을 통과하면서 오염 물질이 걸러져 수질이 개선된다. 이번 협약으로 가뭄 등 기후위기에도 대체수원으로 용수를 확보하고, 군 장병들에게 깨끗한 물을 제공할 수 있게 된다. 삼성전자는 협력사업비를 분담하며, 육군 2군단은 모래샘 부지제공과 인·허가를 지원한다. 한국수자원공사 및 한국건설기술연구원은 기초조사 및 설계·시공을 맡는다. 모래샘 설치는 내년 하반기 중 마무리된다.

장진복 기자
2026-01-14 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강원도 GOP 인근에 설치되는 모래샘의 주요 목적은 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로