스캐터랩 '제타', 일본서 월 매출 11억원 돌파 '역대급 흥행'

방금 들어온 뉴스

스캐터랩 '제타', 일본서 월 매출 11억원 돌파 '역대급 흥행'

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-01-13 14:20
수정 2026-01-13 14:20
스케터랩 제공
스케터랩 제공


한국의 생성형 인공지능(AI) 스타트업 스캐터랩이 운영하는 AI 콘텐츠 플랫폼 ‘제타(zeta)’가 일본 시장에서 기록적인 성과를 거두며 ‘K-AI’의 저력을 과시하고 있다.

13일 스캐터랩에 따르면, 제타는 지난해 12월 일본 진출 이후 처음으로 월 매출 11억원을 돌파하며 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 성장세는 올해 더욱 가속화되어 연초 하루 매출액이 약 7500만원에 육박하는 등 수익화 모델이 안정 궤도에 진입한 모습이다.

스캐터랩 측은 이러한 추세를 바탕으로 올해 일본 내 연간 매출액이 200억원을 상회할 것으로 내다보고 있다.

제타는 사용자가 AI 캐릭터와 실시간으로 대화하며 자신만의 스토리를 창작하는 ‘AI 픽션 플랫폼’이다. 지난 2024년 5월 일본 시장에 첫발을 내디딘 이후, 독보적인 AI 기술력과 현지 맞춤형 기획력을 앞세워 일본 이용자들의 몰입도를 끌어올리는 데 성공했다.

업계에서는 제타의 이번 성과를 두고 ‘카카오 픽코마’, ‘라인망가’ 등 일본 시장을 장악한 K-웹툰의 뒤를 잇는 새로운 K-콘텐츠의 성공 사례로 평가하고 있다.



김종윤 스캐터랩 대표는 “제타가 일본 시장에서 실제 매출과 이용자 지표 모두 한국 서비스를 능가하는 가파른 성장세를 보이고 있다”며 “일본에서의 성공 경험을 발판 삼아 향후 북미 등 글로벌 시장으로 영역을 본격 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.
민나리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로