DL이앤씨, 안전사고 근절 릴레이 캠페인

방금 들어온 뉴스

DL이앤씨, 안전사고 근절 릴레이 캠페인

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-01-13 03:30
수정 2026-01-13 03:30
이미지 확대
박상신(오른쪽) DL이앤씨 대표가 지난 10일 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설 현장에서 안전보건 관리 현황을 점검하고 있다. DL이앤씨 제공
박상신(오른쪽) DL이앤씨 대표가 지난 10일 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설 현장에서 안전보건 관리 현황을 점검하고 있다.
DL이앤씨 제공


DL이앤씨는 동절기 사고 예방과 안전 문화 확산을 위한 릴레이 캠페인을 진행하는 가운데 박상신 대표가 지난 10일 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설 현장을 점검했다고 12일 밝혔다.

캠페인은 강풍, 결빙 등 동절기 위험 요인에 따른 안전사고를 근절하기 위해 국토교통부와 대한건설협회가 추진하는 예방 대책의 하나로, 현장을 찾은 박 대표는 암반 굴착 작업 등을 점검하고 근로자들에게 안전에 관한 관심과 자발적 참여를 독려했다. 박 대표는 앞서 신년사를 통해 “중대재해 예방은 선택의 문제가 아니라 생존의 문제”라고 강조하기도 했다. DL이앤씨는 지난해에만 650차례 이상 현장점검을 했다.

허백윤 기자
2026-01-13 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
