DL이앤씨, 안전사고 근절 릴레이 캠페인

2026-01-13 19면

DL이앤씨는 동절기 사고 예방과 안전 문화 확산을 위한 릴레이 캠페인을 진행하는 가운데 박상신 대표가 지난 10일 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설 현장을 점검했다고 12일 밝혔다.캠페인은 강풍, 결빙 등 동절기 위험 요인에 따른 안전사고를 근절하기 위해 국토교통부와 대한건설협회가 추진하는 예방 대책의 하나로, 현장을 찾은 박 대표는 암반 굴착 작업 등을 점검하고 근로자들에게 안전에 관한 관심과 자발적 참여를 독려했다. 박 대표는 앞서 신년사를 통해 “중대재해 예방은 선택의 문제가 아니라 생존의 문제”라고 강조하기도 했다. DL이앤씨는 지난해에만 650차례 이상 현장점검을 했다.