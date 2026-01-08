닫기 이미지 확대 보기

새해 첫 현장경영 나선 정용진 회장

정용진(가운데) 신세계그룹 회장이 지난 6일 새해 첫 현장경영으로 지난해 이마트 매출 1위 점포인 경기 용인 스타필드마켓 죽전점을 찾았다고 신세계그룹이 7일 밝혔다. 정 회장은 “혼란스러운 유통 시장 환경 속에서 신세계그룹은 고객이 가장 신뢰하는 쇼핑 성지가 돼야 한다는 강한 책임감을 느낀다”며 “죽전점에서 구현한 압도적 1등 전략을 더욱 치밀하게 펼칠 것”이라고 강조했다. 사진은 정 회장이 노브랜드 간편식 상품을 살펴보고 있는 모습.

신세계그룹 제공