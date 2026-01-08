이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
새해 첫 현장경영 나선 정용진 회장
정용진(가운데) 신세계그룹 회장이 지난 6일 새해 첫 현장경영으로 지난해 이마트 매출 1위 점포인 경기 용인 스타필드마켓 죽전점을 찾았다고 신세계그룹이 7일 밝혔다. 정 회장은 “혼란스러운 유통 시장 환경 속에서 신세계그룹은 고객이 가장 신뢰하는 쇼핑 성지가 돼야 한다는 강한 책임감을 느낀다”며 “죽전점에서 구현한 압도적 1등 전략을 더욱 치밀하게 펼칠 것”이라고 강조했다. 사진은 정 회장이 노브랜드 간편식 상품을 살펴보고 있는 모습.
신세계그룹 제공
신세계그룹 제공
정용진(가운데) 신세계그룹 회장이 지난 6일 새해 첫 현장경영으로 지난해 이마트 매출 1위 점포인 경기 용인 스타필드마켓 죽전점을 찾았다고 신세계그룹이 7일 밝혔다. 정 회장은 “혼란스러운 유통 시장 환경 속에서 신세계그룹은 고객이 가장 신뢰하는 쇼핑 성지가 돼야 한다는 강한 책임감을 느낀다”며 “죽전점에서 구현한 압도적 1등 전략을 더욱 치밀하게 펼칠 것”이라고 강조했다. 사진은 정 회장이 노브랜드 간편식 상품을 살펴보고 있는 모습.
신세계그룹 제공
2026-01-08 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정용진 회장이 방문한 죽전점의 2024년 실적은?