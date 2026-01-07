5번째 발사 연기 ‘아리랑 6호’… “국내 발사체 주권 확보 시급”

2022년 개발 완료에도 4년째 발사 대기

"상용화 아직 부족"… 이노스페이스 고배

우주청 "해외 발사체 기업과 협의 노력"

이미지 확대 다목적실용위성 아리랑 6호 상상도. 한국항공우주연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 다목적실용위성 아리랑 6호 상상도. 한국항공우주연구원 제공

다목적실용위성 ‘아리랑 6호’의 발사가 5번째 연기되면서 해외 의존도 높은 국내 우주산업의 구조적 한계가 수면 위에 떠올랐다. 우주산업 육성을 위해선 보다 적극적으로 발사체 주권 확보에 나서야 한다는 지적이 나온다.7일 우주항공청에 따르면, 유럽의 우주발사체 기업 아리안스페이스는 아리랑 6호 발사 일정을 올해 1분기에서 3분기 이후로 미뤘다고 통보해왔다. 아리랑 6호에 함께 실릴 예정이었던 이탈리아 우주청의 고해상도 합성개구레이더(SAR) 위성 ‘플라티노-1’ 개발이 재차 지연된 데 따른 결정이다.아리랑 6호는 본래 2020년 러시아 ‘앙가라’ 발사체에 실어 발사하려 했으나 합성영상레이더(SAR) 조립·납품 지연으로 개발 자체가 지연됐다. 2022년 위성 개발 완료 후에는 러시아와 우크라이나 전쟁으로 러시아가 국제사회의 제재를 받으면서 무산됐다. 2023년에 대안으로 아리안스페이스 발사체 베가C를 통해 발사하려 했으나 2022년 12월 베가C의 폭발로 안전성 문제가 부상하면서 2024년 12월로 미뤄졌다. 이후 플라티노-1 개발 지연으로 발사 일정은 지난해 하반기, 올해 초로 잇따라 옮겨진 것이다.아리랑 6호는 가로·세로 50㎝ 크기의 물체까지 식별할 수 있는 고해상도 영상레이더 관측 위성으로 개발에만 3700억원이 들었다. 개발은 2012년 12월 시작해 2022년 위성체 총조립 및 우주환경시험 등을 거쳐 모두 완료됐지만 4년째 대전 한국항공우주연구원(항우연)에 대기 중이다.우주업계의 한 관계자는 “미국의 스페이스X 발사체 등이 재사용률이 높은 이유는 결국 비용이 월등히 저렴해서인데 우리나라는 아직 그런 기술이 확보되지 못했다”며 “누리호 사례가 있지만 상용화는 아직 이르다”고 말했다. 700km 고도를 기준으로 베가C의 탑재 가능 중량은 2.3t인 반면 누리호는 1.5t에 그친다. 지난해 12월 국내 우주 스타트업 이노스페이스가 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’ 발사에 도전했지만 고배를 마셨다. 우주청 관계자는 “항우연이 발사체 기업과 협의 중”이라며 “늦어도 올해 3분기 안에는 아리랑 6호를 계획대로 발사하도록 노력 중”이라고 말했다.