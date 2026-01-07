대홍기획, 자회사 스푼과 서울역 사옥 통합… “양사 간 시너지 강화”

이미지 확대 대홍기획 홈페이지 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 대홍기획 홈페이지 갈무리.

대홍기획이 자회사 스푼(SPOON)의 사옥을 본사가 위치한 서울역 연세세브란스빌딩으로 이전하며 양사 간 밀착 협력 체계를 본격화한다고 7일 밝혔다.2024년 출범한 스푼은 디지털 콘텐츠 제작과 미디어 솔루션을 전문으로 하는 대홍기획의 자회사다. 이번 이전으로 양사는 물리적 공간을 통합함으로써 업무 효율성을 극대화하고, 급변하는 마케팅 시장에 대응하는 통합 솔루션 제공 역량을 강화한다는 계획이다.대홍기획 관계자는 “이번 사옥 통합은 지난해 6월 김덕희 대홍기획 대표이사가 스푼의 대표직을 겸임하며 선포한 ‘원 컴퍼니, 원 오퍼레이션’(One Company, One Operation) 체계를 완성하기 위한 전략적 행보”라면서 “대홍기획은 조직 운영 체계를 유기적으로 융합해 디지털 옥외광고(DOOH)부터 콘텐츠, 미디어 전반을 아우르는 공동 성장을 이끌어낼 방침”이라고 밝혔다.