LIG넥스원 사명 ‘LIG D＆A’로 변경[경제 브리핑]

2026-01-06 20면

LIG넥스원이 사명을 ‘LIG디펜스＆에어로스페이스(LIG Defense＆Aerospace·LIG D＆A)’로 변경한다고 5일 밝혔다. 새 사명 ‘LIG D＆A’는 방산업체로서 정체성을 강조하고 사업영역을 세계·우주·미래로 확장해 나가겠다는 의미다.1976년 금성정밀공업(LIG넥스원 전신)으로 설립한 후, 국내 방위산업 발전을 이끈 지난 50년간의 유산을 계승한다는 뜻도 포함됐다. 사명 변경은 2007년 LIG그룹 편입으로 현재의 사명을 쓴 지 19년 만이다. 최종 사명 변경은 정기 주주총회에서 확정할 예정이다.