KG그룹, 2026년 사업 목표 공유[경제 브리핑]

2026-01-06 20면

KG그룹은 병오년 새해를 맞아 남산 둘레길 산행과 사업계획 워크숍을 개최했다고 5일 밝혔다. 곽재선 회장 등 가족사 대표와 임직원 100여 명이 참석해 새해맞이 산행을 진행하고, 2026년 재도약을 위한 경영 목표와 전략을 공유했다.지난 2일부터 1박 2일간 경기 용인 써닝리더십센터에서 진행된 워크숍에선 각 계열사가 올해 사업 목표와 중점 추진 전략을 공유하고, 그룹 차원의 실행력 강화를 위한 협업 과제들을 논의했다. 곽 회장은 “2026년은 KG그룹이 더 단단해지고 지속 가능한 성장을 하는 전환점이 될 것”이라며 “고객과 사회가 신뢰하는 KG그룹으로 도약하자”고 말했다.