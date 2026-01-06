류재철 LG전자 CEO “홈로봇, 안전·보안에 대한 신뢰가 관건”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

류재철 LG전자 CEO “홈로봇, 안전·보안에 대한 신뢰가 관건”

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-01-06 01:09
수정 2026-01-06 01:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

연필 두께 9㎜ ‘TV 라인업’ 공개

이미지 확대
류재철 LG전자 최고경영자(CEO). LG전자 제공
류재철 LG전자 최고경영자(CEO).
LG전자 제공


류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 5일 소셜미디어(SNS)에 “홈 로봇의 가장 기본적인 요구사항은 예상치 못한 상황에서도 모두를 안전하게 지키고, 사용자가 예측할 수 있게 행동하는 것”이라며 “반드시 안전·효율·보안 위에 구축된 신뢰를 바탕으로 로봇을 집에 들여야 한다”고 강조했다.

LG전자는 CES 2026에서 가정용 로봇 ‘클로이드’를 공개한다. 특히 ‘당신에게 맞춘 혁신’을 주제로 조성된 2044㎡ 규모의 전시관에서 인공지능(AI)냉장고·워시타워 등 가전제품이 인공지능(AI) 홈 허브인 ‘씽큐 온’으로 연동된 모습을 보여준다. 또 연필 한 자루 두께인 9㎜대에 스피커까지 내장된 ‘올레드 에보 AI W6’ 등 TV라인업도 공개된다. 이외 전시장에는 관람객들이 AI 기반 차량용 솔루션을 경험할 수 있는 차량 솔루션 체험존을 마련한다. 투명 유기발광다이오드(OLED)를 통해 신호등 주변에 대기 시간이 표시되고, AI는 운전자가 일정 시간 동안 전방이 아닌 다른 곳을 바라보면 자동으로 자율주행모드로 전환한다.

LG디스플레이는 대형 OLED와 차량용 디스플레이 부스를 ﻿운영한다. 차량 부스에선 운전석부터 조수석까지 이어지는 초대형 화면을 통해 ﻿맞춤형 콘텐츠를 제공하는 ‘차량용 P2P’를 전시한다.

곽소영 기자
2026-01-06 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
LG전자가 CES 2026에서 공개할 가정용 로봇의 이름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로