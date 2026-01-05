기업들, 베네수엘라 투자금 회수·사업 재개 차질 촉각

건설업계·석유공사 등 사태 주시

원유는 수입 안 해 타격 없을 듯

2026-01-05 16면

미국의 베네수엘라 군사 개입으로 국내 기업들의 중남미 사업 전략에 불확실성이 커지고 있다. 투자금 회수와 사업 재개 가능성이 동시에 흔들리면서 관련 기업들은 무력 충돌이 장기화할지를 예의주시하는 모습이다.4일 업계에 따르면, 베네수엘라는 세계 최대 원유 보유국이란 점에서 국내 건설사를 중심으로 정유·플랜트 등 인프라 재건 수요를 노린 현지 사업 진출 시도가 이어져 왔다. 하지만 이번 미국의 군사 개입으로 사업 환경이 더 어려워졌다는 평가다. 그간 니콜라스 마두로 대통령의 부정선거 의혹과 이에 따른 대규모 시위·분쟁, 미국의 베네수엘라 국영 석유기업(PDVSA) 자산 동결 및 원유 수출 차단 등으로 이미 현지 사업을 잠정 중단한 곳도 적지 않았다.현대건설과 현대엔지니어링은 2014년 중국의 위슨 엔지니어링과 공동으로 PDVSA로부터 4조9000억원 규모의 푸에르토 라 크루즈 정유공장 고도화 설비 공사 수주로 중남미 시장에 진출했지만 2018년 정치·경제적 리스크로 중단했다. 대우건설이 2013년 PDVSA로부터 수주한 738억원 규모의 석유 수출 시설 기본설계 사업도 중도에 멈췄다. 각 건설사 파견 인력은 모두 귀국했다. 포스코이앤씨는 현지 공장 건립을 검토했다가 철회한 것으로 알려졌다. 건설업계에서는 이번 미국의 군사 개입으로 사업 재개 여부는 더 불투명해졌고, 이미 집행한 투자금 회수에 대한 불확실성도 커졌다는 분석이 나온다.한국석유공사는 1997년 베네수엘라 정부 등과 합작해 설립한 육상 석유개발 법인(Petronado) 지분 5.64%를 취득해 오나도(Onado) 광구 개발에 참여 중이다. 하지만 지난해부터 미국의 경제 제재로 생산량은 줄었고 공사 몫으로 할당되는 원유는 연간 약 5000배럴에 그친다. 공사 관계자는 “베네수엘라는 이전부터 ‘포스모쥬어’(Force Majeure·계약에서 불가항력에 따른 의무 불이행을 면책하는 조항)가 큰 곳으로 이번 외교 상황이 그 일례”라며 “시장 여파를 주시하는 것 외에는 당장 조치할 방안이 없다”고 말했다.국내 전자업계에선 삼성전자와 LG전자 등을 중심으로 2000년대 베네수엘라 현지 공장 건립 등을 계획했으나 실행하지 못하고 현재는 파나마·콜롬비아 법인이나 현지 법인을 통해 가전제품, IT기기 등을 판매하고 있다. 미국과의 무력 충돌이 장기화할 경우 이마저도 철회할 가능성이 크다.정부는 국내 외환 및 주식 시장에 미칠 영향 점검에 나섰다. 다만 베네수엘라에 대한 수출액 비중이 전체의 0.01%에 불과하고 직접 원유 수입도 없어 큰 타격은 없을 것으로 내다보고 있다.