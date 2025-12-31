닫기 이미지 확대 보기

별마당 도서관 굿즈 출시

스타필드 코엑스몰 별마당 도서관이 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴 그룹의 ‘2025 관광혁신상’ 수상을 기념해 별마당 도서관의 공간 경험을 담은 머그컵·그릇·노트 등 굿즈 7종을 선보일 예정인 가운데 30일 별마당 도서관에서 모델들이 특별 굿즈를 들고 기념 사진을 촬영하고 있다.

신세계프라퍼티 스타필드 제공