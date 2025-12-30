국회 질타에 쿠팡 대표 동문서답… 정부 “3300만건 유출 맞다”

김범석 불참 속 ‘반쪽 청문회’

이미지 확대 “통역기 쓰세요” “통역사 씁니다” 실랑이 30일 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 해롤드 로저스(오른쪽) 쿠팡 임시대표가 동시통역기를 착용하라는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장의 요구에 “정상적이지 않다”며 자신이 대동한 통역사(왼쪽)의 통역에 의지하겠다는 뜻을 밝히고 있다.

역대 최대 규모의 개인정보 유출 사건을 계기로 30일 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출 관련 연석 청문회에서 정부 기관들은 쿠팡에 대한 강경대응을 강조하며 사실상 전면전을 선포했다. 실제 유출된 개인정보는 3000건이었다는 취지의 쿠팡 자체 조사 발표에 대해 “악의적”이라는 지적도 나왔다. 창업주인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장은 결국 이번 청문회에도 참석하지 않았다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 “3300만건 이상의 이름과 이메일 정보가 유출됐다는 것을 개인정보보호위원회와 경찰청, 민관합동조사단이 확인했다”고 재확인했다. 이어 “추가로 배송지 주소, 주문 내용도 유출한 것으로 본다”며 “쿠팡 측이 합의되지 않은 결과를 사전에 발표한 것에 대해 심각한 우려를 표하고 싶다. 지극히 악의적인 의도가 있다고 생각한다”고 날을 세웠다.배 부총리는 쿠팡이 언급한 ‘3000건 유출’에 대해선 “용의자의 노트북과 컴퓨터 저장 장치 4개 중 노트북에서 확인된 3000건을 이야기하는 것”이라며 “용의자가 노트북 이외 클라우드에 정보를 올렸을 수도 있어 모든 분석을 해야 한다”고 강조했다.주병기 공정거래위원회 위원장은 “시장점유율이 지난 5년 동안 많이 변했고, 지금은 상당히 (쿠팡의) 시장점유율이 많이 올라갔다”며 “시장지배적 사업자 여부를 적극 검토하고 있다”고 밝혔다.임광현 국세청장은 “(쿠팡) 세무조사를 진행 중”이라며 “철저하게 조사해 조세 정의를 확립하겠다”고 말했다. 혐의가 있다면 김 의장도 철저히 조사하겠다며, 미국 국세청의 공조 가능성도 내비쳤다. 송경희 개인정보보호위원장도 향후 과징금 감면 등을 해줘선 안 된다는 의원들의 지적에 “모든 요소를 엄격하게 고려해서 논의하겠다”고 답했다.이에 해롤드 로저스 대표는 여러 차례 목소리를 높이고 불쾌감을 표시하거나 동문서답을 반복하는 모습을 보였다.김영배 민주당 의원이 “(실제 유출된 개인정보는 3000건이라는) 자체 조사를 쿠팡 내부에서 누가 지시했느냐”고 묻자 로저스 대표는 거듭 “한국 정부 기관의 지시를 따랐을 뿐”이라고 했다. 이에 류제명 과기정통부 2차관은 “어떤 기관도 쿠팡에 자체 조사를 지시하거나 개입한 적이 없음을 분명히 말씀드린다”고 반박했다.지난 17일 첫 쿠팡 관련 국회 청문회에서 통역으로 인한 시간 지연과 오역 논란이 제기되면서 이번에는 국회가 동시통역을 준비했지만 로저스 대표는 자신이 대동한 통역사의 통역에 의지하겠다고 고집해 마찰을 빚었다.이날 청문회 개의 직후 최민희 과학기술정보방송통신위원장이 동시통역기 사용을 요구하자 로저스 대표는 “정상적이지 않다. 이의제기하고 싶다”고 했고, 결국 한쪽 귀에는 동시통역기 이어폰을 낀 채 통역사의 통역을 동시에 들으며 질의에 답했다.이날 로저스 대표는 지난달 제주에서 쿠팡 새벽 배송을 하다 사고로 숨진 택배 노동자 고 오승용씨 유족의 사과 요구에 자리에서 일어나 사과 했지만, 산업재해 인정 및 보상 요구에는 “(가족 대표자와) 논의 중인 것으로 알고 있다”며 구체적인 입장 표명을 피했다. 이날 청문회에 국민의힘 등 야당은 참석하지 않았다.