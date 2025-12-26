LG 남산리더십센터 새달 개관…구광모 ‘인재육성’ 철학 담았다

이미지 확대 LG그룹 ‘남산리더십센터’(NLC) 입구.

LG가 서울 도심에 그룹의 미래 인재를 육성할 새로운 교육 거점을 마련했다.LG의 레저·부동산 개발 자회사 디앤오(D＆O)는 서울 중구 남산동에 조성한 ‘남산리더십센터’(NLC)를 다음 달 5일 정식 개관하고, 1월 중순에 LG그룹 신임 임원 리더십 교육을 시작으로 본격 운영한다고 26일 밝혔다.NLC는 약 5050㎡(약 1500평) 부지에 지상 4층·지하 3층 규모로 2023년 7월 착공해 올해 11월 준공됐다. 건물 외관은 한국 전통미를 현대적으로 재해석해 LG의 헤리티지를 담아낸 것이 특징이다.NLC는 경기도 이천에 있는 LG인화원과 더불어 그룹의 인재 육성 기능을 담당하게 된다. LG인화원이 30년 넘게 이어온 그룹 인재 양성의 요람으로서 대규모 그룹 연수 등을 담당한다면, NLC는 서울 도심의 뛰어난 접근성을 바탕으로 임직원 리더십 교육뿐 아니라 글로벌 비즈니스 공간으로도 활용될 예정이다.특히 이번 센터 건립에는 구광모 LG그룹 회장의 ‘미래 인재 육성’ 의지가 반영됐다는 설명이다. 구 회장은 앞서 “최고의 인재들이 최고의 환경에서 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 인재 육성의 중요성을 꾸준히 강조해 왔다. LG는 센터 내부에 그룹의 역사와 각 계열사의 사업 스토리를 공유할 수 있는 별도의 전시 공간도 조성했다.LG 관계자는 “남산리더십센터는 급변하는 경영 환경 속에서 임직원들이 새로운 전략적 시각을 함양하고 리더십을 강화하는 거점이 될 것”이라며 “이천 인화원과 유기적으로 운영해 그룹 미래를 이끌어갈 인재 육성 시너지를 극대화할 방침”이라고 말했다.