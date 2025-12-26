가을동화·명랑소녀…옛 K-드라마를 초고화질로…삼성, AI 통합채널 운영

방금 들어온 뉴스

가을동화·명랑소녀…옛 K-드라마를 초고화질로…삼성, AI 통합채널 운영

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-26 11:23
수정 2025-12-26 11:23
이미지 확대
삼성TV 플러스의 ‘올인원 AI 통합 채널’을 통해 2000년대 과거 인기 드라마를 초고화질로 시청하는 모습. 삼성전자 제공
삼성TV 플러스의 ‘올인원 AI 통합 채널’을 통해 2000년대 과거 인기 드라마를 초고화질로 시청하는 모습.
삼성전자 제공


삼성전자는 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스인 ‘삼성 TV 플러스’에 인공지능(AI)을 활용해 2000년대 과거 인기 드라마를 볼 수 있는 ‘올인원 AI 통합 채널’을 운영한다고 26일 밝혔다.

삼성전자는 과거 저화질로 촬영된 드라마를 생성형 AI 기반 업스케일링 기술을 적용해 4K 수준의 초고화질로 복원했다. 이번에 선보이는 콘텐츠는 ‘가을동화’,‘명랑소녀 성공기’,‘다모’ 등 2000년대를 대표하는 명작 K-드라마다. 향후 ‘겨울연가’,‘옥탑방 고양이’,‘토마토’ 등 드라마도 차례대로 공개될 예정이다.

삼성전자는 올인원 AI 통합 채널에 노이즈 제거·색 표현 개선·디테일 강화 등 화질 업스케일링, 등장인물 목소리와 배경소리를 분리하는 음질 리마스터링, 줄거리 소개, 지난 이야기 요약 등의 기능을 제공한다.

최준헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 TV 플러스 그룹장은 “이번 AI 통합 채널 출시는 영상과 음성,시청 경험 전체를 AI로 재구성하는 새로운 시청 패러다임”이라며 “삼성전자는 AI TV의 글로벌 리더로서 지속적으로 기술을 혁신해 나가겠다”라고 말했다.

삼성 TV 플러스는 별도 가입이나 구독 없이 삼성 TV 및 모바일 기기 등 다양한 기기에서 이용할 수 있다. 전 세계 30개국에서 약 3500개 채널과 6만 6000여편의 주문형 비디오(VOD)를 무료로 제공하고 있다.
하종훈 기자
