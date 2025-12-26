한화시스템, 한미연합 AI 지휘통제체계 성능개량…전작권 전환 대비

방금 들어온 뉴스

한화시스템, 한미연합 AI 지휘통제체계 성능개량…전작권 전환 대비

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-26 11:14
수정 2025-12-26 11:14
2015년 전력화 연합지휘체계 재개발
937억원 규모…업무 수행 시간 단축

한화시스템 연합지휘통제체계 운용 개념도. 한화시스템 제공
한화시스템 연합지휘통제체계 운용 개념도.
한화시스템 제공


한화시스템이 한미 연합작전의 인공지능(AI) 지휘관 역할을 할 핵심 지휘통제체계의 재구축 사업을 도맡는다. 전시작전통제권 전환을 앞둔 시점에서 한국군 주도의 연합전술을 지원하는 최초의 AI 지휘체계가 될 전망이다.

한화시스템은 방위사업청이 주관하는 937억 원 규모의 연합지휘통제체계 성능개량 체계개발 사업을 수주했다고 26일 밝혔다.

연합지휘통제체계는 한반도 전역에서 이뤄지는 한미 연합작전에 대한 지휘·통제를 수행하는 핵심 체계로 2015년 처음 전력화됐다. 10년간 현장에 투입됐던 이 체계는 시스템 운영과 보안 문제가 지속적으로 발생한 데다 최근 전작권 전환과 연합 지휘구조 변화에 따른 기술 고도화 필요성이 높아지면서 체계 전면 재개발이 결정됐다.

한화시스템은 새로운 연합지휘통제체계에 AI 기반 상황 분석 및 자동화 의사결정 지원, 클라우드 기반 서버 구축 등 최신 정보통신기술(ICT)을 폭넓게 적용할 계획이다. 이번 사업은 지휘통제체계에 AI를 적용하는 국내 첫 사례로, 전장에서 발생하는 방대한 데이터를 AI가 신속하게 수집·처리하면서 운용자의 업무 수행 시간을 크게 단축할 것으로 전망된다.

국방 지휘통제체계는 각종 통신 및 데이터 연동이 핵심이라 보안성 강화가 가장 중요한 요소로 꼽힌다. 방산 소프트웨어 및 ICT 융합 기술을 갖춘 한화시스템은 ‘AI 기반 지능형 지휘결심지원 시스템’ 등 국방 특화 AI 사업을 성공적으로 수행해왔다. 한화시스템은 이를 통해 확보한 전문성 및 기술력을 토대로 정보보호 능력이 강화된 첨단 지휘통제체계를 개발할 예정이다.



한화시스템 관계자는 “이번 사업은 한화시스템의 국내 최고 수준인 방산-ICT 융합 역량을 다시 한번 입증했다는 점에서 의의가 있다”며 “앞으로도 국방 AI 기반 기술을 바탕으로 미래 전장을 선도하는 데 핵심 역할을 하는 회사가 되겠다”고 말했다.
하종훈 기자
