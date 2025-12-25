석화 구조조정 칼바람 속 활로 찾은 금호석유화학

자회사 통해 LNG선 분야 투자 확대

핵심 원료 MDI 생산 늘어 실적 개선

국내 석유화학업계가 정부의 구조조정 요청으로 사업 재편을 고심하는 가운데, 금호석유화학이 자회사를 통한 고부가가치 제품 투자로 활로를 찾아 눈길을 끈다. 액화천연가스(LNG) 분야 투자가 슈퍼사이클과 맞아떨어졌다는 평가가 업계에서 나온다.25일 업계에 따르면, 금호석유화학 자회사 금호미쓰이화학은 지난 2일 주주총회에서 폴리우레탄 핵심 원료인 ‘메틸렌 디페닐 디이소시아네이트’(MDI) 생산 능력을 기존 61만t에서 71만t으로 확대하는 ‘디보틀네킹’(생산 공정 효율화를 통한 생산량 증대) 및 증설 투자안을 승인했다.지난 4월 공장 증설을 마치며 MDI 생산 능력을 20만t 확대해 61만t의 생산 설비를 갖춘 지 8개월 만에 또다시 증설에 나서는 것이다. 투자 규모는 1400억원이다. 이번 투자로 인한 공사가 완료되면 금호미쓰이화학은 단일 공장 기준 세계 최대 규모의 생산 체제를 갖추게 된다.금호미쓰이화학은 LNG 운반선 슈퍼사이클을 고려해 MDI 생산 능력 강화에 나선 것으로 보인다. MDI는 LNG선 등에 단열재로 쓰이는 폴리우레탄의 핵심 원료다. 최근 LNG 수요 증대로 운반선 수주가 확대됨에 따라 MDI 시장도 커지고 있다. 지난달 기준 미국의 LNG 수출량은 전년 동기 대비 40% 증가한 1070만t으로 월간 기준 사상 최대치를 경신했다.이는 영업 위축을 우려하는 주요 석유화학 기업들과 상반된 모습이다. 금호미쓰이화학 매출액은 2023년에 1조 1086억원, 2024년에 1조 3340억원이었다. 올해 매출액은 지난 3분기까지 1조 2499억원으로 이미 지난해 전체 매출액에 육박했다. 금호석유화학 관계자는 “스페셜티(고부가가치 제품) 투자·개발로 업황 극복에 노력 중”이라고 말했다.금호미쓰이화학이 중국 만화화학, 독일의 코베스트로와 바스프﻿ 등 5개사와 전 세계 MDI 공급량의 90%를 점유하는 것을 고려하면 중장기적으로도 안정적인 실적을 거둘 전망이다. 윤재성 하나증권 연구원은 “MDI 업황은 내년에 더 개선될 것”이라며 “금호미쓰이화학의 이익 증대는 금호석유화학 실적으로 이어질 것”이라고 말했다.