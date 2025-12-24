뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 등장한 익숙한 이 ‘브랜드’

방금 들어온 뉴스

뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 등장한 익숙한 이 ‘브랜드’

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-24 12:23
수정 2025-12-24 12:23
뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 등장한 파리바게뜨 영상. 파리바게뜨 제공
뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 등장한 파리바게뜨 영상. 파리바게뜨 제공


세계적인 관광 명소이자 글로벌 브랜드의 전쟁터인 타임스스퀘어 전광판에 파리바게뜨의 홀리데이 시즌 케이크 영상이 등장했다.

24일 파리바게뜨에 따르면 타임스스퀘어 전광판은 하루 수십만 명의 유동 인구는 물론, 전 세계 미디어와 소셜미디어(SNS)를 통해 콘텐츠가 확산하는 곳이다.

파리바게뜨 관계자는 “세계 유수 브랜드들이 경쟁적으로 노출되는 타임스스퀘어 전광판을 통해 미국과 글로벌 소비자들에게 브랜드 신뢰도와 성장세를 각인시킬 계획”이라며 “파리바게뜨가 세계 시장에서도 홀리데이 시즌을 대표하는 브랜드로 자리매김할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

파리바게뜨는 2005년 미국 캘리포니아 LA에 1호점을 연 이후 꾸준히 사업을 확대해 북미 지역에 270여 개 매장을 운영하고 있다.

이어 지난 9월 미국 텍사스에 약 2만 8000㎡ 규모의 제빵 공장 착공에 들어가는 등 사업에 속도를 내고 있다.

파리바게뜨는 이번 연말 미국 시장에서 다양한 활동을 전개하고 있다.

지난 3일(현지 시각) ‘록펠러 센터 크리스마스 트리 점등식’에서는 NBC 채널 생방송을 통해 X-mas 케이크 신제품이 미국 전역에 방영됐다.

지난 1일에는 미국 유명 배우 드류 베리모어가 진행하는 CBS ‘드류 베리모어 쇼’를 통해 새로운 홀리데이 시즌 굿즈가 소개됐다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
