삼성SDI·KG모빌리티, 배터리팩 공동개발 협약[경제 브리핑]

방금 들어온 뉴스

삼성SDI·KG모빌리티, 배터리팩 공동개발 협약[경제 브리핑]

입력 2025-12-23 23:46
수정 2025-12-23 23:46
삼성SDI가 지난 22일 국내 완성차 업체인 KG모빌리티(KGM)와 ‘차세대 전기차용 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 업무협약’(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약에 따라 두 회사는 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리셀을 활용한 차세대 전기차용 배터리팩 기술을 공동 개발한다. 차세대 배터리팩 개발을 위한 기술 및 업무 교류도 진행한다. 이를 통해 개발되는 배터리팩은 추후 KGM이 생산할 차세대 전기차에 탑재될 전망이다. 이번 협력의 핵심인 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리는 대폭 늘어난 수명과 높은 에너지 밀도를 바탕으로 긴 주행거리, 빠른 충전 속도를 동시에 구현한다. 삼성SDI는 46파이 원통형 배터리의 성능과 품질 우수성을 재입증해, 배터리 사업 매출을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2025-12-24 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
