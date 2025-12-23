현대건설, 신안우이 해상풍력 시공 참여…6684억원 규모

총 2조 6400억원 프로젝트…한화오션과 공동 시공

이미지 확대 최근 준공한 현대건설 제주 한림 해상풍력 발전사업 현장 전경 모습. 현대건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 준공한 현대건설 제주 한림 해상풍력 발전사업 현장 전경 모습. 현대건설 제공

현대건설이 전남 신안군 우이도 해역에 조성되는 대규모 해상풍력 단지 건설에 참여한다.23일 현대건설에 따르면 현대건설은 전날 한화오션이 추진하는 신안우이 해상풍력 발전사업에 시공 파트너사로 참여하기로 하고 계약을 완료했다.신안우이 해상풍력 발전사업은 전남 신안군 우이도 남동쪽 해상 일대에 15㎿급 해상풍력발전기 총 26기를 설치하는 프로젝트로, 총 공사비는 2조 6400억원에 달한다. 이 가운데 현대건설 계약금액은 6684억원이다.현대건설은 이번 프로젝트에서 터빈 공급과 설치를 제외한 하부 기초구조물 제작·설치, 총연장 32.5㎞ 해저 케이블 포설, 해상 변전소 및 육상 모니터링 하우스 건설 등 전 공정을 한화오션과 공동으로 수행한다. 공사 기간은 약 3년으로 오는 2029년 가동을 목표로 하고 있다.신안우이 해상풍력은 연간 1052GWh의 전력을 생산할 수 있다. 4인 가구(월평균 약 300kWh 사용 가정) 기준 약 29만 2500가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량이다.현대건설은 2015년 국내 최초 해상풍력 실증단지인 서남해 해상풍력 실증단지를 수주하며 본격적으로 해상풍력 건설에 나섰다. 지난 15일 준공식을 가진 국내 최대 규모의 한림 해상풍력도 성공적으로 가동하며 실적과 기술력을 인정받고 있다.현대건설 관계자는 “신안우이 해상풍력은 세계 최고 수준의 선박 설계·건조 능력과 다수의 해양 플랜트 경험을 보유한 한화오션과 국내 최대 해상풍력 시공 실적 및 최고 기술력을 보유한 현대건설이 함께 추진하는 첫 번째 프로젝트”라며 “각 분야 대표 기업들이 함께하는 만큼 한 건의 안전사고 없이 성공적으로 적기에 완료해 재생에너지 시장에 새로운 이정표를 쓰겠다”고 강조했다.