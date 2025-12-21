LG그룹 이웃사랑 성금 120억

곽소영 기자
입력 2025-12-21 23:47
수정 2025-12-21 23:47
LG그룹이 연말을 맞아 지난 18일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 연말 이웃사랑성금 전달식을 갖고 120억원을 사회복지공동모금회에 기부했다고 21일 밝혔다. 올해까지 26년째 이어진 기부로 LG그룹의 누적 성금은 2500억원을 넘어섰다.

LG그룹 계열사도 동참했다. LG전자는 사원증만 갖다대면 손쉽게 기부할 수 있는 ‘기부 키오스크’를 운영 중이다. 기부금은 지역사회 취약계층 지원과 아동·청소년 교육, 장애인 복지 등에 사용된다. LG유플러스는 ﻿홍범식 ﻿사장을 포함해 총 47명의 임직원은 지난 19일 ‘희망산타’로 변신해 서울 용산구 영락보린원을 찾았다. ﻿

곽소영 기자
2025-12-22 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
