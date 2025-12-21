정용진, 트럼프 주니어·파라마운트 CEO와 면담

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정용진, 트럼프 주니어·파라마운트 CEO와 면담

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-12-21 18:41
수정 2025-12-21 18:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

신세계, 美 사업 참여 방안 논의

이미지 확대
정용진 신세계 회장
정용진 신세계 회장


정용진 신세계 회장이 지난 16일(현지시간)부터 사흘간 미국을 찾아 도널드 트럼프 미 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 파라마운트 최고경영자(CEO) 등 정·재계 인사를 두루 만나 사업 확장 가능성을 타진했다.

21일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 트럼프 대통령의 별장인 플로리다 마러라고 리조트에서 트럼프 주니어와 그가 파트너로 재직 중인 투자회사 ‘1789캐피탈’ 경영진과 만났다. 정 회장은 1789캐피탈이 주도하는 플로리다 팜비치 개발 사업에 신세계그룹이 참여하는 방안을 논의했고, 향후 신세계그룹은 해당 사업의 타당성을 검토할 예정이다.

이어 정 회장은 최근 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 2조 9620억원)의 투자를 유치한 인공지능(AI) 기업 ‘리플렉션 AI’의 창업자 미샤 라스킨을 면담했다. ﻿두 사람은 신세계그룹의 주요 유통 사업 전 단계에 걸쳐 리플렉션 AI의 기술 접목 가능성을 논의했다. 로스앤젤레스(LA)에서는 ‘파라마운트 스카이댄스’ CEO인 데이비드 엘리슨과 만나 신세계그룹 화성국제테마파크 투자 협력 상황을 점검했다. 두 사람은 파라마운트 지식재산권(IP)을 활용한 상품 개발 등 시너지 강화 방안도 모색했다. ﻿

김현이 기자
2025-12-22 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정용진 회장이 논의한 플로리다 개발 사업을 주도하는 투자회사는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로