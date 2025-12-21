정용진, 트럼프 주니어·파라마운트 CEO와 면담

신세계, 美 사업 참여 방안 논의

정용진 신세계 회장이 지난 16일(현지시간)부터 사흘간 미국을 찾아 도널드 트럼프 미 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 파라마운트 최고경영자(CEO) 등 정·재계 인사를 두루 만나 사업 확장 가능성을 타진했다.21일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 트럼프 대통령의 별장인 플로리다 마러라고 리조트에서 트럼프 주니어와 그가 파트너로 재직 중인 투자회사 ‘1789캐피탈’ 경영진과 만났다. 정 회장은 1789캐피탈이 주도하는 플로리다 팜비치 개발 사업에 신세계그룹이 참여하는 방안을 논의했고, 향후 신세계그룹은 해당 사업의 타당성을 검토할 예정이다.이어 정 회장은 최근 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 2조 9620억원)의 투자를 유치한 인공지능(AI) 기업 ‘리플렉션 AI’의 창업자 미샤 라스킨을 면담했다. ﻿두 사람은 신세계그룹의 주요 유통 사업 전 단계에 걸쳐 리플렉션 AI의 기술 접목 가능성을 논의했다. 로스앤젤레스(LA)에서는 ‘파라마운트 스카이댄스’ CEO인 데이비드 엘리슨과 만나 신세계그룹 화성국제테마파크 투자 협력 상황을 점검했다. 두 사람은 파라마운트 지식재산권(IP)을 활용한 상품 개발 등 시너지 강화 방안도 모색했다. ﻿