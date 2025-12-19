호반장학재단, 서울아산병원에 의학 발전 후원금 2억원

이미지 확대 호반그룹 호반장학재단이 서울아산병원에 후원금 2억원을 전달했다. 왼쪽 두번째부터 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 박승일 서울아산병원 병원장. 호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 호반장학재단이 서울아산병원에 후원금 2억원을 전달했다. 왼쪽 두번째부터 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 박승일 서울아산병원 병원장. 호반그룹 제공

호반그룹 호반장학재단이 서울아산병원에 의학연구 발전과 미래 의료 인재 양성을 위한 후원금 2억 원을 전달했다고 19일 밝혔다.이날 서울아산병원에서 열린 전달식에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 김민형 커뮤니케이션실 상무, 박승일 서울아산병원 병원장 등 양측 관계자 10여 명이 참석했다.이번 후원금은 국내 의료 분야의 연구 환경을 개선하고, 차세대 의료 인력을 양성하기 위한 교육 인프라 확충에 사용될 예정이다. 현재 서울아산병원은 중증 및 난치성 질환 치료를 위한 의료 기술 발전과 다양한 의학 연구를 통해 국내 의료 수준을 높이는 데 주력하고 있다.김대헌 사장은 “이번 후원이 의료 연구 현장의 환경 개선과 우수한 인재 양성에 실질적인 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 의료와 복지 등 다양한 영역에서 사회적 안전망을 강화할 수 있는 지원을 지속하겠다”고 전했다.호반그룹은 사회공헌 핵심 가치인 ‘안심사회 만들기’를 실천하기 위해 의료계에 대한 지원을 이어오고 있다. 호반그룹이 연세대학교 의료원, 서울대·가톨릭대 의과대학, 화순 전남대학교병원 등 의료 기관에 전달한 누적 기부금은 23억 원을 넘었다. 이외에 그룹 임직원들이 참여하는 정기 헌혈 캠페인을 매년 진행하고 있다. 지난 8월에는 소아암 환아 가족을 위한 문화 체험 활동을 지원했다.